На подконтрольной Киеву Луганщине процветает нищета и разруха

20.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В села Попаснянского района Луганской области перестали ходить рейсовые автобусы и лишь раз в неделю привозят хлеб.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской ОГА, экс-глава МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Москаль выдвигался в депутаты Верховной рады от Луганской области, в рамках кампании проехал по селам «подшефного» Попаснянского района и пришел в ужас.

«Я проехал все села в округе, который входит в Попаснянский район, – такая нищета и бедность была, наверное, после Второй мировой войны. В некоторых селах нет точек, которые продавали бы товары для потребления. Раз в неделю там к клубу или почты приезжает машина и привозит хлеб. Вот, сколько кто мог – пять, шесть, десять буханок набрали и на этом все.

Автобусы не ходят, потому что рейсы убыточные, у людей нет денег, чтобы платить. Никаких новых рабочих мест нет, «Азот» на девять тысяч человек стоит. Идешь по городу – риелторы продают квартиры от двух до восемнадцати тысяч долларов. Ну можете себе представить уровень жизни в данной местности», – заявил Москаль.