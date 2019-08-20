20.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

На подконтрольной Киеву Луганщине процветает нищета и разруха

В села Попаснянского района Луганской области перестали ходить рейсовые автобусы и лишь раз в неделю привозят хлеб.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской ОГА, экс-глава МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Москаль выдвигался в депутаты Верховной рады от Луганской области, в рамках кампании проехал по селам «подшефного» Попаснянского района и пришел в ужас.

«Я проехал все села в округе, который входит в Попаснянский район, – такая нищета и бедность была, наверное, после Второй мировой войны. В некоторых селах нет точек, которые продавали бы товары для потребления. Раз в неделю там к клубу или почты приезжает машина и привозит хлеб. Вот, сколько кто мог – пять, шесть, десять буханок набрали и на этом все.

Автобусы не ходят, потому что рейсы убыточные, у людей нет денег, чтобы платить. Никаких новых рабочих мест нет, «Азот» на девять тысяч человек стоит. Идешь по городу – риелторы продают квартиры от двух до восемнадцати тысяч долларов. Ну можете себе представить уровень жизни в данной местности», – заявил Москаль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть