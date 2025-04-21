На подконтрольной Киеву территории осталось намного меньше 30 миллионов человек

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С начала 2022 года население Украины уменьшилось на шесть миллионов человек. При этом в Киеве идут на хитрость, пытаясь приуменьшить масштаб этого процесса.

Так, в интервью РБК-Украина заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александра Гладуна попросили ответить на вопрос о ситуации с демографией в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,.

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«Ситуация плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и повышается смертность. А еще на демографию влияют большие миграционные потоки – как внутри страны, так и за границу», – говорит демограф.

Впрочем, далее он привел цифры, которые наглядно показывают катастрофические темпы сокращения численности украинского населения.

«По нашей оценке, на начало 2022-го в границах Украины 1991 года было 42 миллиона человек. На начало 2025-го – где-то 34 миллиона. Это включая Крым, ОРДЛО и захваченные территории. Сейчас мы начали работу по новым подсчетам и вскоре скорректируем оценки», – сказал Гладун.

Стоит обратить внимание, что 34 миллиона, по его словам, численность населения, в которую вошли ЛДНР, Крым, Херсонская и Запорожская, причем над большей частью двух последних регионов киевский режим потерял контроль еще в 2022-м. Так что на деле реальная численность населения на подконтрольной Украине территории гораздо меньше 30 миллионов.

При этом Гладун указывает, что они не имеют необходимой демографической информации, а Государственная служба статистики в соответствии с законами, принятыми в 2022 году, не обнародует информацию об умерших.