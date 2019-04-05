На подконтрольной Луганщине доступны только каналы из ЛНР – украинскую телебашню вырубили за долги

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

“Луганское энергетическое объединение” из-за долгов в 1,2 млн грн обесточило телебашни Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в подконтрольной Украине части Луганской области, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на луганское издание Трибун.

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Издание Трибун отмечает, что по состоянию на 5 апреля от электроснабжения отключены шесть объектов КРРТ в Луганской области.

Между тем пользователи соцсетей отмечают, что вместо украинских телеканалов у них появились каналы, транслируемые с территогрии ЛНР.

“И что же получается? Из-за отключения телеканалов в Лисичанске, мы теперь должны смотреть российские? Лично у нас так и произошло. Вчера не было ни одного. Сегодня перенастроили Т-2 и он набрал 8 каналов из ЛНР”, – возмущается местный пользователь Виктор Гура.

Местное издание Час Пик сообщает, что в любое время регион может остаться без интернета. Отмечается, что наличие интернета зависит от надежности китайских генераторов, через которые “провайдеры пытаются сохранить бесперебойную работу”.

Обесточивание Концерна РРТ продолжается и дальше, сообщает пресс-служба ЛЭО в Facebook.

Лисичанская телебашня Концерна РРТ (РРС-2-РТС) построена в 1970 году. Она имеет высоту 96 метров, покрывает города, райцентры и села Луганщины эфирным телерадиовещанием и цифровым вещанием Т2.