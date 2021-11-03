На подконтрольной Украине части Донбасса – катастрофа с отоплением и ковидом

03.11.2021 15:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Жители подконтрольной Киеву территории Донбасса, по много месяцев не получая заработных плат, в скором времени лишатся возможности отапливать свои дома.

Об этом в ходе брифинга заявил депутат Верховной рады Владимир Мороз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У меня вопрос – а знает ли правительство и президент как сегодня живётся людям на Востоке Украины, где идут боевые действия, где провалена программа по ковид, где несвоевременно получают зарплату шахтёры, которые по 4-5 месяцев не получают зарплат. А знает ли правительство, что седьмой год в городах на линии разграничения нет газа, нет центрального отопления, котельных? Что все люди, в многоэтажках, отапливаются от электроэнергии – «на розетке». И, если ещё в 2021 году в отопительном сезоне люди платили за отопление по 90 копеек, то сегодня им приходится платить по 1 гривне 68 копеек. Это в тех квартирах, которые вообще невозможно отопить. Когда люди включают отопительные приборы – тухнут целые кварталы. Потому что нет соблюдения режима электроэнергии в сети. 110-170 кВт! О 220 кВт не приходится и мечтать», – сказал депутат.

Владимир Мороз также рассказал об украинских врачах, которые вынуждены работать с ковидными больными в ужасающих условиях за мизерные зарплаты.

«Такое ощущение, что забыли, как работается врача на линии войны. Терапевты, которые принимают от 30 до 70 человек в день, не имеют достойных зарплат. Из 70 человек 30-35% больны ковидом. И эти врачи сегодня получают восемь тысяч гривен (около 300 долларов США, – ред.) на руки. Эти герои, которые сегодня стоят на острие борьбы с ковидом, не имеют защитной одежды, компьютеров, планшетов. Маски, которые им должны менять через три часа, меняются в лучшем случае одна маска в день», – возмутился депутат.

По его мнению, богатые киевские чиновники и политики просто губят жителей Донбасса.

«Жить в Киеве, иметь отопление, получать заоблачные зарплаты – это не жить на линии соприкосновения, не имея возможности отопить свои квартиры. И те люди, которые сегодня отапливают свои дома по 1,68 гривен. И мы их просто погубим», – резюмировал парламентарий.