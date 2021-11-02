На подконтрольной Украине территории Донбасс начались серьёзные экологические проблемы

02.11.2021 13:41 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который любит рассказывать о проблемах в Крыму и в ЛДНР, стоило бы не забывать, кто приложил к этому руку, и вообще обратить внимание экологическую ситуацию в своей стране и подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Зеленский, выступая (на климатическом форуме – ред.), хотел об экологии, пожалуйста, об экологии. Зеленский говорит: «а почему это в Крыму проблемы с водой?» А вот и я спрашиваю – почему проблемы с водой? Это, наверное, Крымский канал, он сам собой пересох, а не чудесные ребята его заблокировали, а Зеленский это поддержал? Или электроэнергия тоже сама перестала туда течь? С Донбассом та же самая история, электроэнергия туда не идёт, газ с Украины туда не идёт», – напомнил Мирошник.

При этом он подчеркнул, что на подконтрольной Украине территории Донбасс серьёзные экологические проблемы.

«Там есть «Рубежанский Краситель», есть химия, есть нефтехимия, есть целый ряд других предприятий, которые откровенно брошены. Они перестали откачивать воду, они перестали обеззараживать территорию. Это всё там происходит. Последствия лесных пожаров, которые были на той территории, тоже никто не ликвидировал. Но это же Зеленского не интересует. Ему не нужна история, связанная с украинской энергетикой, атомной энергетикой. Сейчас горячие головы собираются перезапустить АЭС, энергоблоки, многие из которых, на самом деле, уже исчерпали свой ресурс по одной простой причине: потому что они построены по советской технологии, они привязаны к российским ТВЭЛам, и они спокойно могли бы с ними работать»,– объяснил Мирошник.

«А если, не дай Бог, новый Чернобыль?» – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.

«Это серьёзный вопрос, вот она, экологическая безопасность. То есть странам, которые находятся вокруг Украины нужно точно понимать, как они отреагируют на эту историю. Не дай Бог, там, в Запорожье, Хмельницком, Ровно и ещё где-то, где находятся энергоблоки, не дай Бог с этим «гениальным» правлением, сейчас они запустят эти энергоблоки, и чем это закончится, никто не знает. И об этом нужно странам говорить на экологическом саммите, потому что Украина может стать не только политически токсичной, она может быть реально экологически токсичной территорией. Был Чернобыль, но Чернобыль может показаться детским лепетом после этого», – согласился дипломат.