28.05.2018, Дзержинск, Владимир Гладков

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На подконтрольной ВСУ территории Донбасса подорвался мирный житель

В прифронтовом посёлке подконтрольного Киеву Дзержинска мужчина подорвался на взрывном устройстве.

Об этом сообщает сайт главного управления национальной полиции Донецкой области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Житель прифронтового посёлка Южное возле своего дома наступил на взрывное устройство. Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Полиция открыла криминальное производство по факту теракта», – говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступило в Торецкое (Дзержинское) отделение полиции вчера, 27 мая. Полиция установила, что в 17:00 мужчина 1948 года рождения подорвался, наткнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома. Потерпевший доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы.