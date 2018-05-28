28.05.2018, Дзержинск, Владимир Гладков
  444 просмотров
Донбасс, Происшествия, Украина

На подконтрольной ВСУ территории Донбасса подорвался мирный житель


В прифронтовом посёлке подконтрольного Киеву Дзержинска мужчина подорвался на взрывном устройстве.

Об этом сообщает сайт главного управления национальной полиции Донецкой области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Житель прифронтового посёлка Южное возле своего дома наступил на взрывное устройство. Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Полиция открыла криминальное производство по факту теракта», – говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступило в Торецкое (Дзержинское) отделение полиции вчера, 27 мая. Полиция установила, что в 17:00 мужчина 1948 года рождения подорвался, наткнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома. Потерпевший доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть