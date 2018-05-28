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На подконтрольной ВСУ территории Донбасса подорвался мирный житель
В прифронтовом посёлке подконтрольного Киеву Дзержинска мужчина подорвался на взрывном устройстве.
Об этом сообщает сайт главного управления национальной полиции Донецкой области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Житель прифронтового посёлка Южное возле своего дома наступил на взрывное устройство. Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Полиция открыла криминальное производство по факту теракта», – говорится в сообщении.
Информация о происшествии поступило в Торецкое (Дзержинское) отделение полиции вчера, 27 мая. Полиция установила, что в 17:00 мужчина 1948 года рождения подорвался, наткнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома. Потерпевший доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы.
Метки: Дзержинск
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