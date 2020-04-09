На подконтрольном Киеву Донбассе не считают Россию «агрессором» – социология

09.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса избегают упоминания России, когда речь идёт о войне, противятся таким реформам Украины, как медицинская и языковая, и не видят никаких перспектив от проведения местных выборов.

Об этом в ходе скайп-конференции рассказал украинский аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Пётр Бурковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно отметить, что преобладающее большинство тех, с кем мы работали, избегают упоминания России. Есть те, кто действительно говорят, что Россия является стороной конфликта, что это её вина, но таких, надо признать, меньшинство. Люди избегают давать оценку российским боевикам, в большинстве своём речь идёт о формулировке «та сторона», изредка – ДНР, ЛНР, но в большинстве своём стараются избегать. То есть, люди вообще стараются избегать темы вины другой стороны», – рассказал Бурковский.

Ещё одним важным наблюдением он назвал крайне негативное отношение к проводимым Украиной реформам.

«Обратило на себя внимание очень критическое отношение к реформе охраны здоровья, которая ассоциируется с Ульяной Супрун и введением платной медицины. И, что важно, очевидно, на фоне эпидемии, которая набирает силу, такое отношение будет только укрепляться на украинском Донбассе», – отметил эксперт.

«Третье важное наблюдение: люди в основном не верят в то, что в их городе или посёлке могут быть большие волнения или массовые протесты. При этом люди не исключают, что могут взять участие в протестах, и поводом для этого может стать или закрытие местной школы, или закрытие больницы.

Могут спровоцировать протесты и факты скупки земли или выдворение фермеров с земель, может спровоцировать протесты, и даже столкновения, резкое введение украинского языка, преподавание в школах на украинском языке и обучение.

Подчеркну – резкое, неожиданное и без подготовительного периода. Определённым триггером протестов может стать своеволие военных или правоохранителей. Об этом всём надо помнить, когда будем работать с украинским Донбассом», – рассуждает Бурковский.

Кроме того, по его словам, больше всего жители Донбасса боятся за судьбу молодёжи.

«Потому что им негде работать, молодёжь выезжает за границы Донбасса, и люди боятся, что молодёжь будет уезжать, и города и посёлки Донбасса постепенно, а иногда и очень быстро, начнут приходить в упадок.

При этом именно среди молодёжи, то есть, среди людей до 40 лет, больше всего проукраинских активистов, волонтёров, которые много работали в предыдущие годы, и сейчас главные их страхи – это то, что власть их оставит наедине, что новая государственная власть их предаст, поднимут голову пророссийские силы, и что они окажутся в такой опасной изоляции на Донбассе.

Я думаю, на это тоже надо обратить внимание, и власть должна бы поддержать именно тех, на кого можно опереться.

И под конец, люди во время фокус-групп не говорили о каких-то особых надеждах в связи с местными выборами, то есть, люди не верят, что местные выборы могут принести какие-то позитивные перемены», – тревожится украинец.