На подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца начинается охота – Сосновский

Максим Столяров.  
16.10.2025 19:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 108
 
Великобритания, Вооруженные силы, Газ, Германия, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Труба, Украина


Отказ Италии выдать Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в августе по подозрению в подрыве «Северных потоков», говорит о том, что всё происходящее – фарс с единственной целью: скрыть главного заказчика.

Об этом заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ Италии выдать Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в августе по подозрению в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вся история с этим задержанным сегодня направлена только на одно – она должна скрыть главного заказчика. Исполнителями могут быть пара украинских пловцов, я этого не исключаю, конечно, при полной техподдержке крупных держав…

Почему так боятся, чтобы этот парень оказался в Германии? Значит, он может что-то рассказать, что не понравится большим дядям и тётям за океаном, а я предполагаю, что за этими взрывами стоят США, Великобритания, которые как раз располагают всеми техническими средствами для такой операции. Вероятно, несчастный украинский дайвер может кого-то назвать.

Германия сама не очень заинтересована в том, чтобы называть главного заказчика, но она обязана перед своими гражданами – взорвали гигантский объект, который принадлежал частично и Германии. Как это скрывать? Невозможно», – сказал Сосновский.

«Предполагаю, действительно будет назначен другой суд, срок рассмотрения будет перенесён куда-то вперёд, а дальше за этим украинцем начнётся охота. Я ему не завидую. Он оказался человеком, у которого, языком Голливуда, в руках флешка…

Мы в ближайшее время увидим раскручивание всей этой спирали, и я уверен, что нам не расскажут всей правды. Лет через 50, вероятно, её узнают. А пока мы наблюдаем даже не трагикомедию, а фарс», – считает политолог.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить