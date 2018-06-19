19.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На подпись к Трампу уйдет оборонный бюджет США с $200 млн для Украины

Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом $716 млрд. Документ предусматривает, в том числе, выделение помощи Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

рь этом сообщает “Голос Америки”.

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Так, в законопроекте в разделе 1233 «Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности» указано, что «в 2019 финансовом году предусмотрено $200 млн».

Кроме того, в документе содержится положение о необходимости «сохранять крепкую поддержку Украине в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и одновременно способствовать необходимым институциональным реформам в области обороны».

25 мая Палата представителей американского Конгресса утвердила подобный законопроект, в котором поддержала выделение $250 млн для оказания помощи Украине в сфере безопасности.

Перед тем, как попасть на подпись президенту, обе версии — Палаты представителей и Сената — должны быть сведены в единый документ, в котором будет определена окончательная сумма, выделяемая на поддержку безопасности и обороны Украины со стороны США.