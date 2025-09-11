На подступах к Славянску у России появилось новое средство поражения

Анатолий Лапин.  
11.09.2025 11:18
  (Мск) , Киев
Российская армия устраивает засады на стратегической трассе, обеспечивающей снабжение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кадры появляются со стороны противника – мы сейчас на трассе Славянск-Изюм и Славянск-Барвенково уже покойно жжём танки, военный транспорт противника, учитывая, что это находится в 50-60 километрах от линии боевого соприкосновения. А мы атакуем FPV-дронами.

Это говорит о чём? У нас появилось в большом количестве новое средство поражения, это так называемые «матки», когда дрон самолетного типа несет на себе два или четыре FPV-дрона, в нужной точке он их сбрасывает и продолжает летать, работая ретранслятором.

Соответственно, дроны либо сразу атакуют какие-то цели, либо садятся в качестве «ждунов» и ждут эти цели на этих стратегических для Славянско-Краматорской агломерации трассах», – заявил Коц.

