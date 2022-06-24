На поезда в Крым раскупили все билеты, но рестораторы жалуются на отсутствие клиентов

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С 4 июля в Крым запускают дополнительный поезд из Москвы. Состав полностью состоит из купейных вагонов, и до 1 октября даст дополнительно 43 тысячи билетов на крымском направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перевозчик запустит новый дополнительный поезд сообщением Москва — Симферополь.

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«Стоимость билетов фиксирована и не меняется в зависимости от спроса», – уточнили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Тем не менее, дефицит билетов на поезда в Крым сохраняется. На июль-август свободных мест в купе нет, а билет в вагоне люкс стоит 96 тысяч рублей.

Путь на полуостров через аэропорты Минеральных Вод, Ставрополя и Сочи с пересадкой на поезда или автобусы тоже стоит не дешево и занимает двое суток, тогда как средняя продолжительность отдыха составляет две недели.

Июнь показал, что 30-процентное падение пассажиропотока из-за закрытых аэропортов выразилось в 35-процентном заполнении курортного сектора. Половины выручки недосчитались объекты показа и общепит: посещаемость ресторанов Севастополя на фоне отмены авиарейсов и уменьшения турпотока упала вдвое, сообщили в Союзе рестораторов города.

Однако в Минкурортов Крыма советуют дождаться высокого сезона – загрузка будет.

«Если говорить о туристическом потоке этого года, он пока находится на уровне 2019 года, – сообщил в эфире ОСН министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. – Но сейчас, после 20 числа, сезон то что называется поехал, то есть количество людей явно увеличивается. И сейчас очень удачный момент для приобретения отдыха и туров на июль и на август. В связи с динамическим ценообразованием ряд отелей объявили скидки, и сейчас цены более чем привлекательные».

По словам министра, на пике сезона недельный отдых на двоих в отеле уровня «три звезды» можно приобрести за 30 тысяч рублей. В объектах премиального класса стоимость выше, но и здесь есть выгодные предложения.

Уже в июле загрузка объектов вырастет до 80% и оставшиеся свободные номера станут дороже. По оценке Волченко, туристический поток в 10 миллионов отдыхающих будет в 2025 году, на что ориентируется крымское руководство.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов спрогнозировал 6,5 миллионов туристов по итогам года. В прошлом году Крым принял 9,5 миллионов отдыхающих.