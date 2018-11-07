На похороны убитой боевиками майданщицы не пустили губернатора Херсонщины

07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В областном дворце молодежи и студентов в Херсоне проходит церемония прощания с советницей мэра и майданщицей Екатериной Гандзюк, которую в конце июля облили кислотой. К зданию, где проходит церемония, не пустили главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщают местные СМИ.

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В здание, где прощаются с Гандзюк, не пустили главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.

“Не пустили по просьбе близких и друзей Екатерины”, – пояснил друг покойной Илья Зелинский.

Так, к гробу, в которой лежит Екатерина Гандзюк, возложили цветы. На церемонию пришли всего лишь около сотни человек, в том числе это родственники и близкие майданщицы. Пришелмэр Херсона Владимир Миколаенко. От гроба ни на минуту не отходит отец Екатерины Виктор Гандзюк.

31 июля экс-боевики “АТО” облили Екатерину Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. О смерти майданщицы в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи, стало известно 4 ноября.