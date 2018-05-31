31.05.2018, Москва, Александр Ростовцев

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На поклон к Путину приехал клинический русофоб

Болгарский премьер Бойко Борисов, приехав в Москву, по сути, делает разворот на 180 градусов.

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Похоже, нелёгкие годы в отрыве от России поубавили спеси клинического русофоба господина Борисова, стараниями которого Болгария в угоду «старшим партнёрам» по Евросоюзу похоронила совместные с Россией крупные инфраструктурные проекты: строительство АЭС «Белене», «Южный поток» и нефтепровод Бургас – Александруполис, а также надолго оттянуло модернизацию истребителей МиГ-29 болгарских ВВС, что входило в планы действующего президента Болгарии Румена Радева.

И не просто похоронила. За отказ от уже начатого проекта «Южный поток» Болгарии пришлось выплатить неустойку в €600 млн, не получив при этом никакой компенсации от Брюсселя. Упущенная выгода при этом составила €500 млн в год, прямые инвестиции – не менее $3 млрд, не говоря уже о десятках тысяч рабочих мест.

Дырку от бублика получила Болгария от ЕС и за поддержку убийственных для неё санкций против России за воссоединение с Крымом. После четырёх лет приятных для уха Порошенко заклинаний «Крым – цэ Украина» Болгария не заработала даже на горилку с салом.

Осталось только облизываться и наблюдать, как Россия тянет в Турцию газопровод в обход Болгарии и строит АЭС «Аккую».

Проблема в том, что болгарский президент – фигура скорее декоративная, как королева Великобритании Баба Лиза, которая царит, украшает, но не правит. Болгария – республика парламентская, в которой власть сосредоточена в руках премьера, исполняющего волю правящей либеральной партии ушибленных на всю голову русофобов.

Выходит, президент Радев нанёс недавний визит в Сочи для наведения мостов с Россией, потому что дальше катиться по дорожке самоубийственной русофобии Болгарии уже некуда.

Примечательно, что нынешний визит болгарского премьера Борисова в Россию – первый в его политической карьере.

Следует полагать, что в Софии долго собирались с духом для столь решительного шага, грамотно использовав политическую конъюнктуру и сделав кое-какую работу над ошибками. Так, Болгария не пошла на поводу у Великобритании, не выслав ни одного российского дипломата по «делу Скрипалей». Болгария выступила против инициативы Румынии создать на Чёрном море объединённую флотилию НАТО. Болгария всё-таки решилась на ремонт и модернизацию своих МиГ-29 в России.

Пожалуй, наиболее весомым из предпринятых Болгарией шагов навстречу России следует расценивать провал планов по созданию объединённой флотилии НАТО. Это позволило бы Альянсу постоянно держать в Чёрном море большую группировку военных кораблей в обход доктрины Монтрё. Причём, к натовской флотилии в обязательном порядке примазался бы и украинский недофлот, о чём неоднократно волали в Киеве.

Таким образом, премьер Борисов приехал на переговоры с Путиным не с пустыми руками, пытаясь запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Как водится в таких случаях, лидеры государств вспомнили всё общее и хорошее, что есть между Россией и Болгарией: славянскую письменность, культурный обмен, продуктивное взаимодействие спецслужб в деле противодействия международному терроризму. Вспомнили даже о недавней круглой дате – 140-летии освобождения Болгарии от османского ига, оставив за скобками демонстративный демарш болгарского руководства, отказавшегося признавать заслугу России.

Борисов осторожно забросил удочку насчёт использования Россией болгарского туристического и сельскохозяйственного потенциала, плавно перейдя к теме ржавеющих труб от «Южного потока» в порту Варна.

Врезаться в уже проложенную ветку «Турецкого потока» у Болгарии шансов нет, но в Софии прознали о строительстве второй нитки по дну Чёрного моря и собрались попытать счастья уговорить российское руководство загнуть трубу к болгарскому берегу, лелея надежду о реанимации «Южного потока».

Пока что Болгария получила добро на снабжение российским газом с турецкой территории при полном непротивлении Эрдогана. Тем не менее, есть мнение, что России будет выгодно со всех точек зрения, включая диверсификацию поставок, рассмотреть болгарское предложение, но уже на менее щедрых, чем раньше, условиях.

Болгария была и остаётся на 100% потребителем российского газа. России важно наличие болгарского газового хаба для строительства магистральной ветки в Сербию, Венгрию, Австрию и север Италии по кратчайшему пути. Но для этого ей потребуются гарантии болгарской стороны. Один раз уже обожглись.

Несмотря на заявление пресс-секретаря президента Пескова о том, что Россия готова рассмотреть строительство отдельной газопроводной ветки в Болгарию, есть ощущение, что поезд «Южный поток» всё-таки проскочил у болгар мимо носа.

Всего три дня назад «Газпром» предоставил Турции скидку на газ за поставки 2015 – 2016 годов на $1 млрд ретроактивного платежа в обмен на прокладку второй ветки по турецкой территории. Куда – пока неизвестно. Возможно, в Болгарию. То есть, если Россия и будет рассматривать болгарский вариант, то не раньше завершения строительства турецкой ветки.

Бойко Борисов расшаркался перед Путиным за неловкую ситуацию с «Южным потоком». Выяснилось, что «Газпром» не стал требовать с Болгарии €800 млн за доставленные в порт Бургаса платформы от итальянского подрядчика Saipem, предпочитая разбираться в суде самостоятельно.

«Я очень благодарен, что на нас не держат зла по этому поводу. Но старшие – они всегда большие и всегда прощают», – льстиво вильнул хвостом Бойко Борисов.

«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить», – находчиво ответил на это бывший разведчик Путин.

Болгарии дано домашнее задание для взрослых: найти инвестиции и заняться развитием болгарской сети газопроводов, забирающих газ из «Турецкого потока» для дальнейших поставок в Сербию. «Газпром» не намерен вкладываться в болгарскую систему, предлагая развивать её самостоятельно, с помощью государственной компании «Булгартрансгаз» или за счёт средств Еврокомиссии. Это и есть гарантия для будущей реанимации «Южного потока».

Будем надеяться, что складированные трубы в порту Бургаса окончательно не проржавеют к тому времени, как Болгария проделает работу над ошибками.

Не менее интересно происходит сотрудничество Софии с Киевом. Правда, в данном случае взаимодействие больше похоже на постановку театра абсурда, ибо, как известно, с кем поведёшься – так тебе и надо.

За три дня до визита к Путину, Бойко Борисов встречался с Порошенко, договорившись о возобновлении совместноого инфраструктурного мегапроекта – строительства автомагистрали из Рени (Украина) в Варну (Болгария).

Ничего не скажешь, заявка амбициозная. Во-первых, неблизко. Во вторых, непросто. В-третьих, дорого. Одно только строительство мостов через крупные реки представляет собой серьёзный инженерный вызов. А ведь кроме рек придётся пробивать тоннели сквозь горы, что тоже, мягко говоря, непросто. Остаётся ещё масса вопросов, вроде обеспечения проекта матчастью и кадрами, но не будем слишком придираться.

Но есть нюанс. Лежащую между Украиной и Болгарией Румынию внезапно никто не спросил. А стоило бы. Учитывая непростой опыт прошлого, даже СССР не удалось получить разрешения от строптивого Чаушеску разрешения на прокладку железной дороги в Болгарию через румынскую территорию, хотя, если подумать, выгоды для всех сторон от реализации этого проекта очевидны. Так и таскали грузы из Ильичёвска в Варну и обратно морскими паромами.

Ещё нюанс. Где деньги, Зин? Даже если бы высокие договаривающиеся стороны заручились поддержкой правительства Румынии, источники финансирования пафосной автомагистрали скрыты за плотной пеленой тумана. Определённо, у нищей Украины и очень бедной Болгарии нет средств, чтобы реализовать задуманное.

Впрочем, Порошенко с Борисовым послали сигнал, что рады видеть ЕС спонсором и участником проекта. В процессе вспомнили и про Румынию, предложив и ей профинансировать великое начинание. Борисов пообещал взять переговоры с румынами на себя.

Безусловно, ЕС (при желании) мог бы взять на себя и расходы, и хлопоты по уламыванию потребителей мамалыги, но нужна ли ей эта магистраль на отшибе Европы? Судя по нулевой реакции из Брюсселя – нужна, как зайцу стоп-сигнал.

Интересно и то, что Порошенко, упомянув о «возобновлении проекта», элегантно выпилил из него Одессу. В 2015 году вопрос рассматривался шире: трассу предполагалось строить Одесса – Рени – Варна. Фокус в том, что участок трассы Одесса – Рени так и остался пунктиром на карте, хотя деньги на него Киев выделил. Просто они были «творчески освоены» Петей и тогда ещё его другом Михуилом С., посаженным в Одессе кривляться и изображать губернатора. Упоминать об Одессе, выклянчивая деньги в ЕС, стыдно и опасно. Вот и пришлось урезать осетра.

Если позицию Борисова, неоднократно обиженного ЕС и желающего хоть как-то возместить нанесённый его стране ущерб, вполне понятна, то налипший Порошенко давно всё доказал и выступает жаждущим присосаться к европейской сиське паразитом. Стоило ли мараться об урода, начиная российский разворот?