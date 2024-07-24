На Покровском направлении батальоны ВСУ попали в окружение

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Два украинских батальона оказались под угрозой окружения на Покровском (Красноармейском), но командование не дает им приказа на отход.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает украинский военный паблик Deep State, ссылающийся на обращение бойцов 1-го и 3-го батальонов 31-1 бригады ВСУ, которые «в последние дни ведут оборону в окружении».

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«Южнее Лозоватского враг образовал горловину, из-за которой приходится удерживать ряд позиций западнее высоты 236.9», – говорится в публикации.

Отмечается, что ВС РФ применяют тактику «блуждающих» групп, задача которых «подойти максимально близко к Ивановке».

«Оперативно-тактическая обстановка стала критической на выходных из-за хаотичного ухода одной из пехотных бригад. 47-я ОМБр, пришедшая на помощь, не смогла сдержать превосходившего число противника. Предварительно в деревне уже было скопление численностью от двух рот. Старые волки из 47-й просили передать «пылкий привет» НЦ в Ровенской области. Бойцы 31-й ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов. Последние их поддерживают, но бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении — до последнего солдата. Управление рот фактически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибли. Все мы помним чем закончилось такое сиденье на Зените. Надеемся, что будет принято правильное решение, которое сохранит человеческие жизни для дальнейшей борьбы, а не посадки на пару часов в тактике. Сейчас противник просачивается в Волчье, чтобы завтра возобновить штурмовые действия за село. Данные действия создают еще ряд дополнительных проблем в дальнейшей обороне», – резюмирует Deep State.

На тяжелую для ВСУ ситуацию здесь указывает и украинский военкор Олег Петренко.

«Покровское направление. Восточная часть Новосёловки Первой захвачена противником; в западной части продолжаются тяжелые бои. Российские войска продолжают давить в районе села Волчье, вдоль железной дороги и под Лозоватским», – пишет Петренко.

Еще один украинский военкор Богдан Мирошников приходит к выводу, что «начинаются финальные бои за Новоселовку Первую и Красногоровку [Донецкое направление]».

«Если в первом н.п. это уже очевидно, то по Красногоровке этот период может затянуться на неопределенный срок. Пока держится Невельское, вся конструкция обороны в этом районе будет сохранять целостность. Не хочется даже лишний раз напоминать о важности Новоселовки 1-й и Красногоровки. Ситуация очень не из приятных», – отмечает Мирошников.