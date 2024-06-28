На Покровском направлении для Украины все складывается наиболее тяжело – киевский эксперт

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Самым тяжелым для украинских войск является Покровское направление. ВС РФ после освобождения Очеретино имеют все шансы развить успех и перевести его в оперативный.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это наиболее угрожающее направление. Если противник существенно нарастит свои основные усилия там, то будет иметь шанс превратить этот свой тактический успех в районе Очеретино в оперативный успех. Основной целью является прорыв к рокаде Покровск-Константиновка». Это важная рокада оперативного значения в этом направлении, потому что позволяет сделать маневр силами и средствами сразу на двух направлениях – на Краматорском и Покровском для ВСУ», – заключил Машовец.