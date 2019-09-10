На полигоне ВСУ в Харьковской области тушат пожар

10.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

На ряде участков военного полигона в Чугуевском районе Харьковской области произошло самовозгорание торфяников, угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на полигоне нет, ситуация контролируется, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.

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“Из-за сухой и жаркой погоды, которая на протяжении нескольких последних недель наблюдается в Харьковской области, на отдельных участках общевойскового полигона у поселка Клугино-Башкировка, что в Чугуевском районе, произошло самовозгорание торфяников”, – указали в оборонном ведомстве.

Как отмечается, это провоцирует развитие низового пожара, такого как: горение травы, листьев или корней деревьев.

“Сейчас ситуация контролируется силами дежурных пожарных расчетов из состава механизированной бригады совместно с подразделениями ГСЧС. Проводятся мероприятия локализации и ликвидации торфяного пожара, в тушении задействовано около 50 человек личного состава и семь единиц техники. Инженерно-саперные подразделения обследуют местность на возможное наличие опасных предметов и обустраивают пути для подхода пожарных машин”, – сообщили в Минобороны.

“Стоит добавить, что на территории этого полигона нет складов или хранилищ, где находятся взрывоопасные предметы и вещества”, – добавили в оборонном ведомстве.

Сообщается также, что в связи с горением торфяников занятия по боевой подготовке и выполнению практических стрельб на полигоне пока приостановлены. “Угрозы жизни военнослужащих и гражданских лиц нет, ситуация вполне контролируемая”, – отметили в Минобороны.