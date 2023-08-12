На полном серьезе. Нищее Косово хочет принять Средиземноморские игры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти встретился с председателем «Олимпийского комитета Косово» Исметом Красничи.

В ходе встречи Курти заявил, что поддерживает выдвижение кандидатуры Косово, как места проведения Средиземноморских игр 2030 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Курти выразил благодарность «Олимпийскому комитету Косово» за системную работу и выразил уверенность, что тот добьется еще больших успехов. В свою очередь Исмет Красничи поблагодарил Курти за визит и поддержку спорта со стороны правительства края, выразив надежду, что вскоре они вместе отметят успешную заявку Косово на организацию Средиземноморских игр в Приштине в 2030 году.

Альбин Курти вместе с «заместителем министра культуры, молодежи и спорта» Даулиной Османи посетили новые офисы в Доме спорта, которые были отремонтированы в начале этого года при поддержке этого ведомства.

По данным МВФ на 2023 год, исходя из дохода на душу населения, Косово и Албания признаны самыми бедными странами Европы. Средиземноморские игры – региональные спортивные соревнования, в которых принимают участие сборные стран, расположенных в акватории Средиземного моря. При этом ряд из них, например Греция, Испания, Алжир и, естественно, Сербия не признают отторгнутый албанскими сепаратистами край Косово государством.