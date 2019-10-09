09.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вандализм, Вооруженные силы, Общество, Происшествия, Украина
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На Полтавщине повредили памятную доску «героям АТО»

В поселке Чутово Полтавской области неизвестные повредили памятную доску “героям АТО”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

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О повреждении в полицию сообщили местные жители. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и лиц, причастных к правонарушению.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее в городе Мена Черниговской области на кладбище неизвестные повредили памятники погибших участников “антитеррористической операции”.

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