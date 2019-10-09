На Полтавщине повредили памятную доску «героям АТО»

09.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В поселке Чутово Полтавской области неизвестные повредили памятную доску “героям АТО”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

О повреждении в полицию сообщили местные жители. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и лиц, причастных к правонарушению.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее в городе Мена Черниговской области на кладбище неизвестные повредили памятники погибших участников “антитеррористической операции”.