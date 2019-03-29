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29.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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На помощь Порошенко придут пингвины

Украинская власть предпочла гражданам Украины, трудящимся в России и ЛДНР, пингвинов в Антарктиде.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Открылись избирательные участки. Вы себе не представляете где. Не в Крыму, народ которого мы считаем украинским, не на Донбассе, народ которого мы считаем украинским, не в Российской Федерации, где пять миллионов наших соотечественников трудятся. В Антарктиде, ребята! Шикарно совершенно. Я думаю, что стопроцентная явка там обеспечена, плюс еще пару десятков пингвинов туда припишут», – заявил Быстряков.

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