На помощь России приходит сырьевой суперцикл

19.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Мировая экономика остро нуждается в российском сырье, а потому санкции Запада не носят для Москвы болезненного характера.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике экономист Александр Лосев.

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Он говорит, что планету ожидает сырьевой суперцикл, в ходе которого серьезно повысятся цены на энергоносители. Так, аналитики JPMorgan прогнозируют к концу 2021 года стоимость нефти Brent до $68 за баррель, а Citigroup – все $70. А по некоторым прогнозом цена на нефть в следующем году достигнет 100 долларов за баррель.

Эксперт соглашается, что это приятные новости для России.

«Надо понимать, что санкционное давление Запада, которое мы наблюдаем уже много лет, носит скорее декларативный характер. Если бы мировой экономике были не нужны российские нефть, газ, сталь, алюминий, титан, удобрения, зерно и пр., с нами поступили бы хуже, чем с Ираном. Давно задушили бы санкциями», – сказал аналитик.

По его словам, при остановке российского энергетического экспорта страна теряла бы в совокупности до 12 триллионов рублей ВВП в год.

«Но вычеркнуть нас из мировой экономики невозможно. Иначе она сама окажется в коллапсе. Мы, благодаря новому суперциклу, получим дополнительные доходы от продажи нефти и газа. В первую очередь они пойдут в бюджет, а оттуда на повышение уровня жизни людей», – считает экономист.

При этом он подчеркивает, что в последние годы в России мало было инвестиций в реиндустриализацию, инфраструктуру и технологическое развитие.

«России необходимо время, чтобы выстраивать новую высокотехнологичную экономику. Новый цикл на мировом рынке сырьевых товаров может продлиться около 10 лет, что позволит нам получать дополнительные средства на модернизацию страны. Главное – не растратить это время впустую», – резюмировал Лосев.