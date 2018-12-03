На популярной у туристов Крыма трассе появится освещение

03.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Популярная в курортный сезон трасса Феодосия-Симферополь на большей протяженности будет оборудована искусственным освещением.

Об этом сообщает youtube-канал «Капитан Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Автор уточняет, что будет освещено 47,7 из 80 км трассы. Стоимость работ составит 644 млн руб.

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Примечательно, что речь идет о старой автодороге. Сейчас с востока Крыма к Симферополю и Севастополю также строится скоростная трасса «Таврида».

«Что радует, все коммуникации спрятаны под землю. Так в положительном ключе сегодня меняется Крым. Искусственное освещение повысит безопасность движения, а также безопасность пешеходов», – комментирует «Капитан Крым».

Отсутствие освещения даже на главных крымских трассах – одна из неприятных особенностей полуострова, которую отмечают водители с материка. Остается надеяться, что с вводом в эксплуатацию новых ТЭС в Крыму будет ликвидирован дефицит электроэнергии, и ситуация с благоустройством будет меняться к лучшему.