На пороге госпереворота: удастся ли Саакашвили вернуться во власть в Грузии?

16.09.2021 22:17 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Театр политического абсурда под руководством представителей оппозиционной партии «Единое национальное движение» выдал в Грузии новый спектакль.

На сей раз причиной очередного всплеска эмоций стало сообщение о том, что съемочная группа телеканала «Мтавари архи», подверглась нападению со стороны активистов правящей партии «Грузинская мечта».

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Инцидент произошел в 100 км от Тбилиси. Журналист утверждает, что оператора Левана Аблотия выкинули со второго этажа местного офиса правящей партии «Грузинская мечта». Данному инциденту предшествовало физическое противостояние с представителями партийного штаба.

«Я еду в Карели. Нашего оператора сбросили со второго этажа штаба «Грузинской мечты», сейчас его на скорой помощи перевозят в местную больницу. Молитесь о том, чтобы с ним ничего не случилось», – заявил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия.

Разумеется, за словам гендиректора последовал очередной хорошо выстроенный новостной материал, который иначе как постановкой голливудского или болливудского трейлера не назовешь.

Ника Гварамия

Съемочные группы разных оппозиционных телеканалов распространяли видеокадры, как оператора увозили на карете скорой помощи, а генеральный вламывался в палаты районной больницы, чтобы лично увидеть своего «героя-оператора» и убедиться в том, что с ним все в порядке.

Сегодня ни для кого не секрет, что оппозиционный телеканал «Мтавари архи» является личным рупором беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который после поражения на выборах 2012 года бежал из страны сначала в Европу, после перебрался в Соединенные Штаты, а там, получив «ценные директивы» от госдеповских хозяев, был направлен на Украину.

Личный состав телеканала состоит из порядка 750 сотрудников, которые готовы в любом положительном инфоповоде найти маленькое черное пятнышко, а после именно из него раскручивать целые постановочные сюжеты, привлекая при этом к своей деятельности даже оплачиваемых респондентов. Как говорится, американский Голливуд и индийский Болливуд отдыхают.

Сегодня представители «ЕНД» прибегают к любым методам и действиям, дабы максимально подогреть ситуацию в грузинском социуме. Попытки предпринимаются ежедневно, ежеминутно: распространяются мифы об ущемлении прав представителей ЛГБТ-сообщества, о якобы вмешательстве Грузинской Православной Церкви во внутриполитические дела государства, слухи о том, что сотрудники патрульной полиции якобы начали получать взятки у водителей автотранспортных средств и т.д.

В самой правящей партии «Грузинская мечта» назвали инцидент очередным фейком оппозиционного СМИ, которое продолжает свою антигосударственную политику. По словам депутата Мамуки Мдинарадзе, оператор «Мтавари архи» зацепился за перила на лестничной площадке и упал.

«Журналист и его оператор прибыли в штаб в Карели. Бека Коршиа, наверное, никого не удивит, пытался устроить провокацию по их выдуманным сюжетам и тяжело оскорблял представителя штаба. После того, как его выдворили из штаба, действительно произошел некоторый словесный спор и противостояние между представителями нашего штаба и журналистом. Там на террасе, на лестничной площадке низкие перила, он зацепился за перила и упал на верхние ступеньки лестницы. То есть, это было не падение с большой высоты, однако это не имеет значения, надеюсь, все будет хорошо», – сказал он.

Мамука Мдинарадзе

Не остался в стороне и главный злодей, предводитель племени идиотов (оппозиции) – безбашенный Мишико Саакашвили. Пока грузинские СМИ вешают очередную лапшу на уши определенной части электората, беглый экс-президент обращается с пламенной речью к грузинским военнослужащим, призывая их к открытому неповиновению властям.

«Грузию нужно спасать. Я обращаюсь к вам, к нашим гордым военнослужащим, но, в первую очередь, как к гражданам, мы все должны подготовиться к исполнению нашего гражданского долга для активного участия в выборах, а также для восстановления соглашения, потому что это референдум. Грузии сейчас нужна помощь. Надеюсь на ваш патриотизм, и, конечно же, наших героев-ветеранов Вооруженных сил. Все будет хорошо», — заявил Саакашвили.

Спросить бы у бесноватого Мишико, почему он не говорил о «патриотизме» и «героизме» в августе 2008 года, когда отдавал приказ бомбить спящий Цхинвал? Он ведь прекрасно знал, что Россия даст отпор и треснет по зубам.

Почему он не проявлял свою заботу и любовь к грузинским солдатам, когда посылал их на убой в Афганистан? В результате его безбашенной и оторванной от логики политики маленькая Грузия потеряла порядка 10 тысяч молодых ребят и утратила контроль над бывшими автономиями. Ведь до августовской войны между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали была хоть какая-та коммуникация, а сегодня она свелась на нет!

Сегодня представители объединенной оппозиции прибегают к любым средствам, чтобы предвыборная кампания в стране переросла в хаос и дестабилизацию. Очень хочется надеяться, что правящая партия будет руководствоваться буквой закона, а грузинский избиратель выберет из двух зол самое меньшее.

И так, до выборов в Грузии остается чуть более 15 дней. О том, как будут развиваться события в стране «Политнавигатор» расскажет Вам позднее.