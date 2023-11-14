«На посла ЕС в Молдове собран шокирующий компромат» – Илан Шор

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На посла ЕС в Молдове Яниса Мажейкса собрана компрометирующая информация, которая окажется шокирующей для высокопоставленных чиновников ЕС.

Об этом в своём телеграм-канале написал беглый молдавский бизнесмен и политик Илан Шор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее, после того как Илан Шор потребовал удаления Мажейкса из Молдовы, тот заявил, что ему «отрадно, что его выдворения требует осуждённый преступник». Шор в ответ обвинил Мажейкса (на фото) в поставках в Молдову смертоносного оружия, в то время как сам политик практически в одиночку эвакуирует молдавских граждан из Израиля:

«Пока я самолётами возвращаю в Молдову людей, вы самолётами завозите оружие — в страну, которая не хочет и не может воевать».

Поводом для очередной пикировки Шора и Мажейкса стало высказывание последнего в телепередаче на провластном телеканале TV8 в передаче «Новая неделя с Анатолием Голя». По словам Мажейкса, он не представляет, о чём может дебатировать с Шором, разве что об «аэропорте Большие Васюки». Телеведущий не замедлил вставить свои 5 копеек: «Главное, чтобы он приехал» – сказал прозападный пропагандист Голя о человеке, осуждённом заочно на 15 лет тюрьмы.

«Очередное высказывание недопосла Мажейска показывает, что он сознательно избегает важных вопросов, касающихся реального положения дел в Молдове. Я хочу обратиться к вам, господин посол, и подобным «представителям ЕС», что говорят о демократии и европейских ценностях, но на деле поддерживают действия, которые противоречат этим идеалам. Ваши пренебрежительные заявления о закрытии телеканалов и давлении на народную власть Гагаузии в очередной раз подсветили ваше наплевательское отношение к серьезным нарушениям демократических норм со стороны режима Санду», – написал Шор в своём телеграм-канале.

По словам Шора, поведение и действия команды Мажейкса подрывают доверие народа к европейским идеям:

«Вместо того чтобы способствовать развитию свободы и демократии, вы являетесь участником процессов, которые лишь усиливают хаос и нестабильность в нашей стране».

Илан Шор сообщил, что его служба безопасности собрала информацию, которая «окажется шокирующей даже для высокопоставленных чиновников ЕС». По его словам, эти данные касаются деятельности Яниса Мажейкса в Республике Молдова.

Политик высказал убеждение, что при возвращении к власти его партии и «восстановлении независимых судов и прокуратуры» – эти вопросы будут тщательно расследованы.

«Мое обращение к вам, Мажейкс, — это не только критика, но и призыв взять на себя ответственность за свои действия. Хотя похоже, что вам больше по душе вылизывать преступную власть Майи Санду и прикрывать ее от народного гнева. Но еще не поздно спасти вашу честь, господин посол», – заключил Илан Шор.