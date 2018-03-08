08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

На посту возле резиденции Порошенко покончил с собой полицейский из полка особого назначения


Сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин недалеко от резиденции президента Украины Петра Порошенко, передает корреспонджент “ПолитНавигатора”.

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Об этом сообщило киевское информагентство УНН со ссылкой на спикер ГУ Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича.

Инцидент произошел еще 23 февраля.

«Факт таковой имеется (факт самоубийства сотрудника полка полиции особого назначения на посту возле пгт Козин, недалеко от резиденции Порошенко, — ред.). Сейчас проводится расследование. Открытое уголовное производство», — сказал представитель полиции Киевщины.

Отвечая на вопрос, охранял этот сотрудник полиции резиденцию президента, Жукович ответил, что «это произошло недалеко от резиденции, но на посту».

Также сообщается, что, по предварительной информации, сотрудник полиции совершил самоубийство из табельного оружия.

Как уточняет издание, погибший — старший сержант Сергей Галасюк. По факту его гибели уголовное производство открыто по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.

Отметим, поселок городского типа Козин расположен в 30 км от Киева и известен во многом расположением там резиденции, в которой проживает президент.

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