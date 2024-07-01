На повторный швейцарский саммит прибудут только реальные враги России – генерал Пуликовский

Максим Столяров.  
01.07.2024 20:41
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Прошедший в Швейцарии «мирный» саммит и его вероятное продолжение являются фарсом, призванным продемонстрировать миру, кто сохраняет верность Вашингтону.

Об этом в эфире телеканала «Краснодар» заявил российский генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошедший в Швейцарии «мирный» саммит и его вероятное продолжение являются фарсом, призванным продемонстрировать миру,...

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«Саммит в Швейцарии – это фарс. Надо чётко понимать, что за люди соберутся вокруг Зеленского. Я бы их назвал марионетками США. Даже руководители крупных европейских стран – марионетки США, они работают за деньги. Они используют Украину в интересах США», – сказал генерал.

«И что бы они там ни решали, они решение выдадут то, которое им скажет президент США. Они будут решать какие-то финансовые вопросы, но опять-таки, это марионеточные решения. Они будут говорит о деньгах, что они будут за это решение иметь.

Это будет такая сходка, на которой мы увидим, кто же наши реальные враги. Туда не поедут люди, которые поддерживают многополярный мир, не хотят рабства. Некоторые, может быть, пошлют кого-то из боязни за своё будущее. Мы ж видим, как враг расправляется с людьми, которые не угодны. Методы угроз, шантажа, подкупа применяются. Но уже, видать, не действуют», – подытожил он.

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