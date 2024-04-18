На пожертвованиях для ВСУ на Украине сколачиваются миллиардные состояния – генерал СБУ

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На Украине появляются очень богатые люди, причем если раньше это были политики, то сейчас – волонтеры.

Об этом в интервью «Новыны. Лайв» заявил экс-начальник главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, что сейчас очень много богатеев появилось. Уже не народные депутаты богатеют, а волонтеры. Причем не миллионеры, а миллиардеры. Про это есть факты», – сказал Вовк.

Он прокомментировал результаты внутреннего аудита министерства обороны Украины, согласно которому треть гуманитарной помощи не доходит до воинских частей.

«Вы понимаете, что такое треть, учитывая объемы. Я боюсь называть эти суммы. Гуманитарная помощь сосредотачивается в центрах при областных администрациях», – резюмировал генерал.