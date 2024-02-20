«На правильной стороне истории». Сербская элита пришла на прием в посольство России в честь Дня защитника Отечества

Алексей Топоров.  
20.02.2024 21:58
  (Мск) , Белград
Просмотров: 165
 
Балканы, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Косово, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, Украина


Несмотря на давление Запада, многие представители элиты Сербии посетили прием в честь Дня защитника Отечества в посольстве России в Белграде.

В ходе мероприятия посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко говорил о победе в СВО и возвращении обсуждения вопроса Косово в ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на давление Запада, многие представители элиты Сербии посетили прием в честь Дня защитника...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


На приеме в честь Дня защитника Отечества в посольстве России в Белграде было очень многолюдно.

«В содержание праздника входит славная история России, наши традиции, ценности и наше будущее. Мы чествуем и поддерживаем солдат, которые находятся на поле боя и до сих пор защищают нашу безопасность и безопасность нашей страны. Мы им особенно благодарны сейчас за те военные успехи, которые они имеют», – сказал Боцан-Харченко.

По словам посла, цель специальной военной операции – положить конец войне, которую Запад, используя Киев, начал десять лет назад против русского населения Украины. При этом победа России в специальной военной операции покажет, «кто на правильной стороне истории», это же покажет и 25-летие начала бомбардировок НАТО Союзной Югославии, которое будет отмечаться в ближайшее время (24 марта).

«Мы сразу поддержали инициативу о созыве внеочередной сессии Совбеза ООН, и цель – вернуть этот вопрос в Совбез ООН (по настоянию США этот вопрос был переведен в ведение ЕС, чтобы отделить край от Сербии – ред.). Конечно, мы уважаем и для нас большая честь, что Сербия не приняла и не примет санкции против России, несмотря на нападки, давление и угрозы, что дает нам возможность двигаться вперед и развивать отношения без застоя во всех сферах», – отметил российский посол.

Прием в честь Дня защитника Отечества в посольстве России в Белграде посетили председатель Народной скупщины Владимир Орлич, министр иностранных дел Ивица Дачич, министр обороны Милош Вучевич, министр труда Никола Селакович, министр спорта Зоран Гаич, начальник Генерального штаба Милан Моисилович, министр здравоохранения Даника Груичич, экс-президент Сербии Томислав Николич, епископ бачский Ириней, а также полковник ВВС Югославской армии, командовавший подразделением, сбившим во время агрессии НАТО самолет-«невидимку» F-117 ВВС США, Золтан Дани.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть