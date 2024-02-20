«На правильной стороне истории». Сербская элита пришла на прием в посольство России в честь Дня защитника Отечества

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на давление Запада, многие представители элиты Сербии посетили прием в честь Дня защитника Отечества в посольстве России в Белграде.

В ходе мероприятия посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко говорил о победе в СВО и возвращении обсуждения вопроса Косово в ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

На приеме в честь Дня защитника Отечества в посольстве России в Белграде было очень многолюдно.

«В содержание праздника входит славная история России, наши традиции, ценности и наше будущее. Мы чествуем и поддерживаем солдат, которые находятся на поле боя и до сих пор защищают нашу безопасность и безопасность нашей страны. Мы им особенно благодарны сейчас за те военные успехи, которые они имеют», – сказал Боцан-Харченко.

По словам посла, цель специальной военной операции – положить конец войне, которую Запад, используя Киев, начал десять лет назад против русского населения Украины. При этом победа России в специальной военной операции покажет, «кто на правильной стороне истории», это же покажет и 25-летие начала бомбардировок НАТО Союзной Югославии, которое будет отмечаться в ближайшее время (24 марта).

«Мы сразу поддержали инициативу о созыве внеочередной сессии Совбеза ООН, и цель – вернуть этот вопрос в Совбез ООН (по настоянию США этот вопрос был переведен в ведение ЕС, чтобы отделить край от Сербии – ред.). Конечно, мы уважаем и для нас большая честь, что Сербия не приняла и не примет санкции против России, несмотря на нападки, давление и угрозы, что дает нам возможность двигаться вперед и развивать отношения без застоя во всех сферах», – отметил российский посол.

Прием в честь Дня защитника Отечества в посольстве России в Белграде посетили председатель Народной скупщины Владимир Орлич, министр иностранных дел Ивица Дачич, министр обороны Милош Вучевич, министр труда Никола Селакович, министр спорта Зоран Гаич, начальник Генерального штаба Милан Моисилович, министр здравоохранения Даника Груичич, экс-президент Сербии Томислав Николич, епископ бачский Ириней, а также полковник ВВС Югославской армии, командовавший подразделением, сбившим во время агрессии НАТО самолет-«невидимку» F-117 ВВС США, Золтан Дани.