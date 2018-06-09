09.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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На предстоящих Минских переговорах Германия будет укрощать Киев

Понимая, что Киев вот-вот может развязать новую войну в Донбассе, Германия будет пытаться приструнить Порошенко.

Об этом во время передачи «ПолитКухня» заявил советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю, что даже не само понимание, а информация о том, что Киев готов к повторной агрессии в Донбассе подвигла немцев к тому, чтобы как можно быстрее до чемпионата собраться в Минском формате, чтобы прикусить хвост Киеву. Не исключено, что Америке, которая готова вести здесь войну до последнего украинца, это выгодно. С Европой – я согласен. Они не хотят войны, и возможная информация о том, что вот-вот возобновится полномасштабный конфликт, привела к тому, чтобы укротить Киев, зажать его в тиски, используя деньги, компромат на Порошенко, как-то заставить его, как перед выборами президента России», – заявил Казаков.