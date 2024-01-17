На премиальные за подбитые танки НАТО приходится покупать дроны и РЭБ – ветеран СВО

Иностранная бронетехника на передовой хороша тем, что за ее подбитие дают премиальные. И на эти деньги можно купить дроны или РЭБ. Поэтому все разговоры о войне «за идею» ведут люди, далекие от понимания технологий современной войны и средств, необходимых для этого.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил советник Ассоциации ветеранов СВО, автор канала «Имперский стаут» Владислав «Гусар» Ефремов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу сказать, что танк Abrams – это замечательная техника, в основном из-за того, что за нее очень много платят нашим бойцам. Я видел на подписи документы. Потом за угон Abrams что-то около 1 миллиона рублей светит, но это за рамками возможно. За подбитый Abrams от полумиллиона и выше. Он хотя бы этим примечателен. Что касается того, что он не пригоден для участия в боевых действиях в такой тяжёлой обстановке Донбасса, все верно, так оно и есть. Об этом на самом деле говорили ещё до начала СВО. Abrams в силу своей сложности и какой-то чрезмерной нежности в настоящих боевых действиях не сможет себя проявить. Я в принципе охотно верю в то, что так оно действительно и есть», – отметил он.

По словам представителя ветеранской организации, дискуссия вокруг выплат за подбитый вражеский танк или другую технику неуместна, потому как на эти деньги покупаются дроны.

«Я скажу, что у нас сложилась очень странная обстановка на фронте, когда наполучать осколков в филейную часть будет гораздо финансово выгоднее, нежели подбить вражескую технику. При этом подбитие вражеской техники – это событие куда более редкое, и над этим действительно нужно работать, к этому нужно стремиться. И людей на это нужно мотивировать однозначно. Поэтому я предполагаю, что люди, которые говорят о том, что нет, не надо платить деньги бойцам за подбитую технику, они сами никогда на эту технику не охотились.

Возвращаясь к тому, что сейчас война высокотехнологичная, что много приобретается через гуманитарщиков, либо подразделениями самостоятельно, то, скорее всего, полученные деньги пойдут потом на оборудование, чтобы подбить следующий танк. Потому что это действительно безумные деньги какие-то. Один дрон Mavic стоит от 200 тысяч и выше, какой-нибудь FPV – от 40 тысяч. Но их нужно много. чтобы подбить один танк. С первого раза, скорее всего, попасть не получится. Анализаторы частот, РЭБ, все то, что действительно нужно для уничтожения вражеской техники – это безумно дорого. Поэтому, господа, которые говорят о том, что нужно воевать сугубо на идее и за идею – не скупитесь, бойцам это действительно нужно. Без какого-то финансового подкрепления было бы всё гораздо проблематичнее. Я в этом уверен», – подчеркнул боец.

Он добавил, что даже протезы за частные пожертвования приобретаются быстрее, и это важно для скорейшего прохождения реабилитации. Сам Ефремов весной прошлого года потерял ногу, но продолжает ездить на передовую.

«Я позавчера встретил своего товарища, которого эвакуировали вместе со мной. Тоже с такой же травмой, в один день, нас вместе эвакуировали из Донецка на вертолёте. Так как я был добровольцем, то протезы мне сделали хорошие люди. А ему сделали только в декабре, причём это был протез не от Министерства обороны. Вот, 8 апреля нас обоих ранило, а в декабре ему сделали. Почти год прошёл. Ситуация, к сожалению, решается не так быстро, как хотелось бы», – заключил Ефремов.