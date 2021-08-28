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28.08.2021 11:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, терроризм, Украина, экстремизм
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На пресс-конференции в Киеве потребовали нанести «превентивный ядерный удар по Москве»

Новости УкраиныУкраине нужно восстанавливать ядерный статус и наносить превентивный удар по Москве, поскольку надежды на...

Украине нужно восстанавливать ядерный статус и наносить превентивный удар по Москве, поскольку надежды на помощь Запада нет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из России экстремист Борис Стомахин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакие западные гарантии, данные Украине в 1994 году, не состоялись, не оказали никакого воздействия на происходящее. Ни англичане, ни американцы не испытывают никакого стыда, глядя в глаза украинцам, послы этих стран спокойно себя здесь чувствуют, несмотря на несостоявшиеся гарантии», – сказал Стомахин.

«Я так думаю, что Украине надо восстанавливать свой ядерный статус – это единственная мера, хотя она тоже неабсолютная, она тактическая, но она более значительная, чем что-либо другое. Если Украина восстановит свой ядерный статус, с ней разговаривать будут по-другому», – считает экстремист.

«Единственным способом разговора с Москвой и возможностью справиться с агрессией Москвы – было бы нанести по ней превентивный ядерный удар. То самое, чем они угрожают другим странам», – резюмировал Стомахин.

Ранее Стомахин был неоднократно осужден в России  за разжигание межнациональной вражды, а также призывы к экстремисткой и террористической деятельности. Он, в частности призывал «залить кровью Россию». Кроме того, Стомахин заявлял, что «русских надо убивать, и только убивать — среди них нет тех нормальных, умных, интеллигентных, с которыми можно было бы говорить и на понимание которых можно было бы надеяться».

При этом когда он находился в местах лишения свободы, в его защиту выступали многие известные российские либералы.

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