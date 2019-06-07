На пресс-конференции в Киеве предрекли скорый развал Украины

07.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украину ждут неизбежные процессы, главным из которых будет ее развал на части, которые затем растащат внешнеполитические игроки.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил лидер партии «Северный путь» Владимир Петров, известный в Киеве как «черный пиарщик», автор «педофильского скандала» в Артеке и акции по вручению морковки Арсению Яценюку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будущее однозначно есть, вектор абсолютно непонятен. Реванш, теперь уже правых сил, неизбежен, война неизбежна, раскол государств на несколько государств неизбежен. Мы все должны открыть глаза, посмотреть правде в глаза. Румыния хочет часть нашего государства. Польша хочет часть нашего государства. Россия хочет часть нашего государства.

В тот момент, когда Украину начинают рвать, даже самые приличные европейские партнёры пытаются сделать всё возможное, чтобы отхватить свой кусок.

Вспомните Берегово, вспомните остров Змеиный. В этом мародёрстве, в этом разрывании Украины на части ни у кого не будет чести, ни у кого не будет правил. Нас просто разорвут, все хотят получить свой интерес. Мы должны это понимать и знать. Мы должны понимать, что 5, 10, 15 лет человеческой жизни, простого человека не идут ни в какое сравнение с жизнью государственной в этот же период», – рассказал Петров.