На пресс-конференции Зеленского увидели сигнал Москве о готовности к нейтральному статусу

Анатолий Лапин.  
21.12.2023 10:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Россия


Нейтральный статус Украины и отказ от членства в НАТО может стать одним из компромиссов, на которые готова Украина.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нейтральный статус Украины и отказ от членства в НАТО может стать одним из компромиссов,...

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По мнению Бондаренко, слова о том, что Зеленский не верит даже в идею частичного вступления Украины в НАТО – это послание Москве.

«Фактически Зеленский послал посыл Путину. Это посыл в Москву, он должен быть прочитан по идее. Зеленский же не даром сказал о том, что у нас лучшие дипломаты. Так вот это посыл Путину. Путин всегда акцентирует внимание на том, что главный вопрос для России – это невступление Украины в НАТО.

Так вот, Зеленский посылает сигнал, что Украина никуда не вступает. Никто нас туда не возьмет, и мы туда не особо рвемся, мы туда не стремимся, да мы там и не будем – то есть, по большому счету, это серьезный сигнал, который должен быть фактически услышан там, за поребриком», – сказал эксперт.

«Уже первые сигналы от Зеленского пошли. Его заявления относительно того, что Украину не примут в НАТО, можно расценивать как первый шаг к тому, что, возможно, тема нейтрального статуса будет одной из тем на переговорах. Если они состоятся, или когда они состоятся», – заявил Бондаренко.

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