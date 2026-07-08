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Лондону катастрофически не хватает денег на то, чтобы прикрыться средствами ПВО. Даже на создание подобия «Железного купола» нужно десять лет и как минимум 80 миллиардов фунтов стерлингов, а надежная оборона потребует еще больше инвестиций, которых нет.

Об этом в рамках обсуждения плана по обороне в британском парламенте заявил бывший командующий Объединённого командования вооружённых сил Ричард Барронс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предположим, что над Лондоном есть что-то вроде «Железного купола», но, на самом деле, его нет и в помине. Стоимость «Железного купола», даже если принять во внимание невероятные технологические изменения, которые некоторые компании внедряют в производство недорогих средств поражения, на начальном уровне, вероятно, потребуется 80 млрд фунтов стерлингов в течение 10 лет. Начальный уровень. ПВО моей мечты, вероятно, обойдётся в 120 млрд фунтов стерлингов в течение 10 лет. А у нас есть миллиард, потому что это – та часть айсберга, которая даже отдалённо не была доступной. И не стоит обманывать себя, думая, что, если мы поспорим о границах снижения расходов, мы каким-то образом укрепим оборону», – заявил Барронс.

Отметим, что при этом, Великобритания продолжает выделять средства на создание и закупку вооружений для бандеровской Украины, а также предоставляет прямую финансовую помощь.