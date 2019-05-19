На присягу Зеленского позвали всех его предшественников, кроме Януковича

19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского позвали всех его предшественников, кроме Виктора Януковича, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе ВР Украины.

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Приглашение на инаугурацию Зеленского получили президент Украины (1991 – 1994 гг.) Леонид Кравчук, президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма, президент Украины (2005 – 2010 гг.) Виктор Ющенко и президент Украины Петр Порошенко.

Виктора Януковича, который решением ВР от 4 февраля 2015 лишен звания президента, на инаугурацию не приглашали.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.