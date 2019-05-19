19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Киев, Политика, Украина
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На присягу Зеленского позвали всех его предшественников, кроме Януковича

На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского позвали всех его предшественников, кроме Виктора Януковича, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе ВР Украины.

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Приглашение на инаугурацию Зеленского получили президент Украины (1991 – 1994 гг.) Леонид Кравчук, президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма, президент Украины (2005 – 2010 гг.) Виктор Ющенко и президент Украины Петр Порошенко.

Виктора Януковича, который решением ВР от 4 февраля 2015 лишен звания президента, на инаугурацию не приглашали.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.

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