На пропускном пункте “Станица Луганская” снова умерла пенсионерка

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

На контрольно-пропускном пункте “Станица Луганская” умерла 85-летняя женщина, переходившая на украинскую сторону из ЛНР.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

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“Вчера на КПВВ Станица-Луганская снова умер человек. Женщина, 85 лет”, – сообщил он.

По его словам, ситуация на контрольно-пропускных пунктахстабильно тяжелая.

С начала года в очереди на КПВВ “Станица Луганская” умерло 5 человек. Власти ЛНР неоднократно жаловались на то, что украинская сторона создает невыносимые условия перехода на контролируемую Киевом территорию. Тяжелобольных стариков заставляют идти пешком несколько сотен метров зачастую в плохих погодных условиях.