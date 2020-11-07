На протестах в Хабаровске – красные флаги, кукловоды от Навального и лозунги против Путина

07.11.2020, Москва, Елена Острякова

Очередное шествие в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийства, собрало, по оценке местных властей, 250 человек.

Протестующие не воспользовались возможностью хоть раз провести санкционированное мероприятие, совместив марш с празднованием годовщины Октябрьской революции. Местная организация КПРФ будто намеренно подала уведомление о митинге с нарушениями, хотя в течение октября спокойно согласовала 25 протестных мероприятий.

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Между тем, люди с красными флагами участвовали сегодня в шествии за Фургала.

Заметно увеличилось количество плакатов, критикующих президента РФ: «Слава» путинским конституткам», «Ложь, нищета, грабеж, проституция. Вот и вся путинская конституция», «Путин, забирай олигархов, ракеты и уходи». Создалось впечатление, что антипрезидентские выпады доминировали сегодня.

Люди скандировали «Путина в отставку» и «20 лет – доверья нет».

Известно, что в хабаровских протестов все большую роль играет местный штаб Навального.