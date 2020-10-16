На протесты в Минске выходят бывшие уголовники

16.10.2020, Москва, Елена Острякова

Около 15% тех, кого белорусская милиция задерживает на массовых протестах в Минске, ранее были судимы.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сказать, что это бандитизм, не совсем правильно. Но уже можно точно сказать, что возбуждены уголовные дела по фактам грубого нарушения общественного порядка, хулиганства и так далее. Часть людей, которые выходят, готовятся к совершению преступлений.

Если говорить об общем количестве задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то ранее судимых где-то 15%. Если говорить о той группе, которая провоцирует и совершает преступления, то их где-то 50-60%», – сказал Кубраков.

По его словам, задержанные граждане ранее привлекались по самым разных статьям: от уклонения от призыва на срочную военную службу до краж и причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.