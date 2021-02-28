На прямой контакт с Москвой по примеру Венгрии пойдут и другие страны ЕС

28.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Венгрия, которая начала закупку российской вакцины, не дожидаясь бюрократических процедур сертификации её в Европейском Союзе, станет примером отношений с Москвой и для других стран ЕС.

Евросоюз сейчас пребывает в серьёзном кризисе, и в будущем его ждут фундаментальные трансформации. Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил политолог Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из наших проблем – как только у нас ухудшаются отношения с конкретными бюрократическими структурами в конкретном городе ЕС, сразу начинают говорить о том, что мы «хороним наше европейское наследие, культуру».

Ничего подобного. ЕС – не синоним Европы как культурно-исторического феномена. Это конкретная временная форма политического существования большей части Европы. Безусловно, не навсегда, потому что навсегда ничего не бывает.

Сейчас ЕС пребывает в очень серьёзном кризисе, и переживает трансформацию не косметического, а фундаментального характера. Каким он выйдет из этой трансформации – никто не знает, включая их самих. Я не думаю, что он исчезнет, но он будет точно другим», – сказал Лукьянов.

Он выразил уверенность, что в будущем России будет гораздо легче сотрудничать с отдельными европейскими странами.

«Я думаю, что по мере изменения ЕС мы придём к ситуации, когда суверенность отдельных стран не будет полной, но будет шире. И интерес будет перевешивать.

Вот, пример Венгрии, которая плюнула, и сказала: «Мы не будем ждать, когда европейский регулятор сертифицирует вакцину «Спутник V», потому что нам надо». Это очень важный момент, и не потому, что вакцина «Спутник V» – это могла быть какая-то китайская, или другая. Это переход от «мы сидим и ждём, когда нам скажут сверху» до понимания «мы ничего не дождёмся».

И я думаю, что трансформация Европы в эту сторону неизбежна. И когда она будет такой, то строить отношения на основе интересов будет гораздо легче», – резюмировал эксперт.