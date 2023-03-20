На пути к диктатуре. Майе Санду плевать на венецианское предупреждение

Запад посылает Кишиневу недвусмысленные сигналы. Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала в пух и прах два важнейших для партии Санду законопроекта: о спецслужбах и деолигархизации. Однако оба закона нужны нынешней молдавской власти для успешной нейтрализации неконтролируемой оппозиции.

Борьба режима Санду с неугодными и инакомыслием наткнулась на неожиданное препятствие. Венецианская комиссия Совета Европы внезапно разгромила предоставленные на согласование законопроекты правящей в Молдове пропрезидентской партии PAS.

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Речь идет о двух проектах законов, играющих ключевое значение в создаваемой сейчас в Молдове системе власти. Первый предлагает широчайшее расширение полномочий и возможностей молдавской госбезопасности – Службы информации и безопасности. Его молдавские парламентарии зарегистрировали в ноябре прошлого года и спешно провели через два чтения в декабре и январе. Изменения в законодательстве предоставляют госбезопасности арсенал фактически политической полиции.

Теперь достаточно будет разрешения непосредственно начальника спецслужбы или его заместителя, чтобы получить полный контроль над частной жизнью отдельного гражданина: следить за ним, перехватывать сообщения и звонки, прослушивать и т.д. Даже во времена диктатуры олигарха Плахотнюка «самодеятельность» офицеров СИБ пресекали судьи и прокуроры, контролировавшие проведение специальных розыскных мероприятий. Также этот закон впервые ввел уголовное наказание за «призывы к сепаратизма», что уже спровоцировало конфликт с руководством непризнанной Приднестровской молдавской республики и опасения дальнейшей эскалации в ОБСЕ.

Второй законопроект, о деолигархизации, разработан Министерством юстиции и представляет собой кальку с аналогичных законов, написанных в Киеве. По сути, он дает властям монопольное право определять, кто из жителей Молдавии может считаться олигархом, чтобы его экономическое и политическое влияние на общественную жизнь и СМИ прекратить. Заниматься «выявлением» молдавских олигархов должен будет укомплектованный сотрудниками прозападных НКО Национальный комитет по деолигархизации при правительстве. Разоблаченных олигархов предлагают подвергать различным санкциям, ограничивающим их возможности по вмешательству во внутреннюю и внешнюю политику государства.

Оба законопроекта играют ключевую роль в постепенно создаваемом в Молдавии авторитарном прозападном режиме, где любовь к Европе и США воздвигается в качестве единственного разрешенного ориентира, а несогласных ненавидеть Россию ждут общественное порицание и уголовные сроки. Успешная реализация этого сценария является важнейшим фактором сохранения у власти ныне правящей партии PAS на очередных парламентских выборах в следующем году и переизбрания на пост президента Майи Санду еще через год.

Однако в Венецианской комиссии СЕ оба законопроекта раскритиковали в пух и прах, главным образом, за расплывчатые формулировки и размытые пояснения. По закону о расширенных полномочиях госбезопасности эксперты ВК СЕ указали, что авторы законопроекта не сумели убедительно изложить, как «… сведение всех компетенций СИБ в одно положение исключит произвол и неоднозначное толкование».

У европейских экспертов возникли вопросы к тому, как перевод спецслужбы в прямое подчинение президенту будет соотноситься с указанным в том же законе парламентским контролем, почему нет детального разъяснения всех нюансов вмешательства в личное пространство граждан и их прав и т.д. Отдельно они проехались по отсутствию указаний и аргументации влияния новых полномочий на процедуру выборов, тем более что молдавские власти прямо заявляли о необходимости расширения полномочий госбезопасности «для обеспечения справедливого и эффективного избирательного процесса».

То есть, заключает Венецианская комиссия, правящая партия вывела главную спецслужбу Молдавии из-под прокурорского и судейского надзора, из-под парламентского контроля, передала её в ручное управление президенту Санду и наделила по-настоящему репрессивными возможностями.

«Такая неограниченная власть игнорирует правовую определенность, соразмерность и право на доступ к юстиции и явно противоречит верховенству права, одному из основных принципов демократического общества» – подытоживает ВК.

Не меньше претензий у европейцев обнаружилось и к так называемому закону о деолигархизации. Во-первых, уточняют в Венецианской комиссии, ввод такого закона даже не упоминался в соглашениях и «дорожных картах» сотрудничества Кишинева и Брюсселя, в то время как партия Санду настаивает, что этого закона требовали внешние партнеры. Во-вторых, «персональный подход» выявления и наказания олигархов носит карательный характер и несовместим с гарантиями Европейской конвенции по правам человека. В конце концов, невозможно обеспечить справедливый подход, когда лишь одна партия и её сторонники будут решать, кто может считаться «олигархом», а кто нет, тогда как пакет санкций в отношении «олигархов» более чем весомый.

Таким образом, не заявляя об этом прямо, эксперты Венецианской комиссии настоятельно не рекомендовали молдавским властям принимать оба сомнительных закона. Впрочем, в этот раз Кишинев рекомендациям из Евросоюза, скорее всего, не последует. Глава департамента по разработке нормативных актов Минюста Ион Главан, например, уточнил вскоре после получения анализа Венецианской комиссии, что закон о деолигархизации всё равно будет принят. Единственные поправки, что обещает правящая партия, это «коррекция некоторых положений касательно механизма установления статуса олигарха».

Причины такого подхода очевидны, ведь новые законы закрепляют в руках ныне правящей партии все необходимые рычаги для расправы над любым оппозиционным политическим формированием, как с применением карательного арсенала спецслужбы, так и с лишением её финансирования со стороны местных бизнес-элит. В условиях продолжающегося экономического кризиса в Молдове, бегства населения из страны и стремительного падения рейтингов президента Санду и пропрезидентской партии PAS, только такие законы и могут гарантировать сохранение их у власти в течение следующих нескольких лет.