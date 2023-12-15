На пути в светлое европейское будущее украинцев кормить никто не обещал – Золотарев

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В случае прекращения американской помощи Украине Европа не вытянет на себе ее финансирование.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил его коллега Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Золотарева, европейские друзья Украины проигрывают на выборах в странах ЕС, что является тревожным звоночком для Киева.

«Европа не тянет. Стоит обратить внимание, как Конституционный суд ФРГ аккуратно съехал с темы. Все, нельзя увеличивать дефицит бюджета. Все, денег нет, но вы держитесь. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты тянут с вопросом помощи и, возможно, она радикально сократится. Но я думаю, это будет спровоцировано на позицию европейских стран. Остается только аплодировать той же Норвегии, которая четвертая по объему помощи, оказываемой Украине, европейская страна после США, Германии и Великобритании. Но сколько она может? Понятно, в таких объемах, как Соединенные Штаты поддерживать Украину Норвегии не по плечу», – сказал эксперт.

«Все остальные европейские страны, с учетом того, что там будут проходить еще и выборы в Европарламент… мы уже видим тенденцию, когда те политические силы, которые выступали в качестве друзей Украины, проигрывают на выборах. Ибо европейский обыватель: «Война – это где-то далеко, но у меня тут тарифы растут, уровень жизни падает, растет безработица». И эта тенденция – для нас это крайне тревожный трек. На пути в светлое европейское будущее украинцев кормить никто не обещал», – заявил Золотарев.