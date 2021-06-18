На Путина надо выходить толпой, а не в одиночку – украинский дипломат

18.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует сейчас встречаться с президентом России Владимиром Путиным, перед этим нужно заручиться поддержкой западных партнеров.

Об этом в интервью «4 каналу» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019 гг) Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сейчас очень сложное время для такой встречи. Моя принципиальная позиция не изменилась – лучше не выходить один на один с Владимиром Путиным, лучше с партнёрами, возможно, в Нормандском формате, потому что у нас ключевым вопросом остаётся вывод российских наемников и техники с украинской территории, деоккупация Крыма, и, в первую очередь, Донбасса.

Это вопросы, по которым Путин не хочет никаких перемен, особенно сейчас. И чего хочет достичь в одиночку президент Украины в этой ситуации, я не представляю себе. Потому что позиции не самые сильные, особенно после того, как Путин встретился с Джозефом Байденом. Какая бы ни была эта ситуация, внутри России он усилился. Его пресс-конференция была направлена внутрь России. Там выборы в Думу – кто сейчас будет идти на какие-то шаги? Это очевидно, поэтому время, очевидно, не лучшее. Давайте переговорим с Байденом в Вашингтоне, посмотрим, что у нас есть усиленные позиции. Можно поговорить с партнерами, с тем же самым НАТО, где нас, к сожалению, не было по разным причинам во время саммита… с Большой Семеркой, с Европейским союзом, со всеми. Как сделал Джозеф Байден? Проговорил со всеми позицию и приехал с сильной позицией. Это можно сделать, и тогда можно выходить, лучше с партнёрами, на переговоры с российской стороной, которая является агрессором. Других способов я не вижу», – сказал Александр Чалый.

Какую именно пользу принесли Байдену предварительные переговоры с партнёрами накануне встречи с Путиным, дипломат не пояснил.