18.06.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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На Путина надо выходить толпой, а не в одиночку – украинский дипломат

Новости УкраиныПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому не следует сейчас встречаться с президентом России Владимиром Путиным, перед...

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует сейчас встречаться с президентом России Владимиром Путиным, перед этим нужно заручиться поддержкой западных партнеров.

Об этом в интервью «4 каналу» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019 гг) Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас очень сложное время для такой встречи. Моя принципиальная позиция не изменилась – лучше не выходить один на один с Владимиром Путиным, лучше с партнёрами, возможно, в Нормандском формате, потому что у нас ключевым вопросом остаётся вывод российских наемников и техники с украинской территории, деоккупация Крыма, и, в первую очередь, Донбасса.

Это вопросы, по которым Путин не хочет никаких перемен, особенно сейчас. И чего хочет достичь в одиночку президент Украины в этой ситуации, я не представляю себе. Потому что позиции не самые сильные, особенно после того, как Путин встретился с Джозефом Байденом.

Какая бы ни была эта ситуация, внутри России он усилился. Его пресс-конференция была направлена внутрь России. Там выборы в Думу – кто сейчас будет идти на какие-то шаги? Это очевидно, поэтому время, очевидно, не лучшее.

Давайте переговорим с Байденом в Вашингтоне, посмотрим, что у нас есть усиленные позиции. Можно поговорить с партнерами, с тем же самым НАТО, где нас, к сожалению, не было по разным причинам во время саммита… с Большой Семеркой, с Европейским союзом, со всеми. Как сделал Джозеф Байден? Проговорил со всеми позицию и приехал с сильной позицией.

Это можно сделать, и тогда можно выходить, лучше с партнёрами, на переговоры с российской стороной, которая является агрессором. Других способов я не вижу», – сказал Александр Чалый.


Какую именно пользу принесли Байдену предварительные переговоры с партнёрами накануне встречи с Путиным, дипломат не пояснил.

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