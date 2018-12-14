На пятом году «битвы за Украину» в Москве признали информационный проигрыш Западу

14.12.2018, Москва, Владимир Гладков

В информационной гонке, которая является вопросом выживания России, Москва очень сильно отстаёт от других стран.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мне кажется, в информационном плане мы очень сильно запоздали. У нас появился проект «Russia Today», который подорвал монополию западных средств массовой информации на западных рынках информации, отсюда такая нервная реакция на «Russia Today».

Есть спутник, есть другие формы информационной деятельности, но нам надо расширяться.

У китайцев, например, уже несколько каналов, вещающих на иностранных языках: два канала, вещающих на английском, у них появляется канал, вещающий на русском. Китайцы расширяют систему информационного вещания, и нам надо её тоже расширять», – отметил он.

«Я думаю, что новая информационная политика в условиях информационной войны превращается в одну из важнейших задач для информационного выживания России. Потому, что силы против нас брошены очень значительные, и нам надо серьёзно задуматься», – резюмировал политик.