На «Радио НВ» украинский порнорежиссёр приглашала парубков и дивчин на гомо-кастинг

22.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Работа порнорежиссёра достаточно непростая, ведь нужно угодить конечному потребителю «клубнички», поэтому «курс молодого бойца» для таких сотрудников порностудий непрост и состоит из скрупулёзного зазубривания и подгонки продукта под стандарт.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила украинский порнорежиссёр, работающая в Амстердаме под псевдонимом Ольга Нестерова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они действительно чувствуют, что в тебе есть эта жилка и жизнеспособность, то они предлагают тебе обучающий курс. Это всё разработано одной компанией, где босс сверхпомешанный на деталях, то есть он объясняет в 40-минутном видео, как правильно протереть модели анус. Вот в этом всём ты погружаешься полностью и, по сути, это обучающая система тебе полностью перестраивает мозг, ты начинаешь думать, как представитель этой компании.

Компании, которая производит порно, постоянно нужны подписчики, ей постоянно нужны люди, которые будут за это платить. Удивительно, но это так, да, есть люди, которые, при существовании PornHub, бесплатной порнографии, платят за премиум-подписки, чтобы получать именно то, что они ожидают. И в этом вся суть, что ты создаёшь некий продукт, который выстроен по очень чёткому регламенту того, что ожидают эти подписчики», – рассказала она.

Также Ольга осветила и вопрос рекрутинга в порноактёры, отметив, что многие люди ещё боятся за свой социальный статус, на который может упасть тень осуждения, однако идут в индустрию за азартом и деньгами.

«В первую очередь, запретный фактор – это страх осуждения, потому что большинство людей очень сильно и серьёзно относится к своим неким социальным ролям. Но при этом есть некий момент такой остроты, что: «Я могу это сделать, и я люблю себя, и я именно с этой компанией могу показать себя так, как я вижу себя, так, как мне нравится» – и, в общем-то, в этом есть очень много позитивных моментов. Но, в первую очередь, людей привлекают деньги, модель оплачивается очень-очень хорошо», – добавила режиссёр.

Дальше на уши украинских слушателей опустилась толика аккуратной пропаганды однополой любви, так как Нестерова с огромным удовольствием раскрыла секрет, почему же лесбийский секс настолько интересен мужскому зрителю, и почему самим девушкам это также нравится.

«Несмотря на то, что я снимала в основном лесбийское порно, у меня нет ответа на вопрос, почему люди любят это, а меньше любят другое, почему интересно. Я думаю, что основной фактор – это любопытство, когда ты кому-то говоришь, что, например: «Я бисексуальная, я сплю с девушками» – для мужчины это некая неизвестная совершенно составляющая, ему сразу интересно всё про это: как это происходит, как может это быть настолько же приятно, интересно, как с мужчиной, что девушки делают друг с другом. И, на самом деле, девушки могут делать очень многое друг с другом, и приносить друг другу не меньше удовольствия, чем если бы у них был член. Мне кажется, это само по себе интересно.

Я думаю, что барышням вообще многое позволяется просто из-за того, что это некий прекрасный пол в нашем понимании, и мне кажется, что это просто эстетически приятно, визуально приятно», – добавила она.