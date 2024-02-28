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Украина остается важным источником донорских органов для легальной, полулегальной и «черной» – основной трансплантологии.

Это ценный ресурс для богатых стран Запада. И это реальная «евроинтеграция» для украинцев – не целиком, так по частям, кто-то интегрируется в Европу, а точнее, в какого-то конкретного европейца или европейку. Почкой, роговицей глаза, частью печени, костным мозгом – кому как повезёт. Но везёт больше тем, кто по дешёвке получает новый орган от тарасов и мыкол.

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Для того, чтобы повысить эффективность этого бизнеса, привлекаются современные фармакологические технологии.

США наладили выпуск и отработали механизм поставок для медиков ВСУ специального средства – Налбуфина.

Оно позволяет консервировать органы раненого или умирающего солдата для их дальнейшего изъятия и вывоза на продажу.

Если у солдата ВСУ или даже гражданского (но подходящего по параметрам для «службы») зафиксированные в медицинских документах данные сообщали о дефицитном наборе внутренних органов, например, с первой группой крови и отрицательным резусом, то шансы не появиться на линии фронта повышались. Но вряд ли это можно назвать удачей.

Возможно, некоторые видео, на которых мы видим, какое сафари устраивают на потенциальную жертву – настойчивость укро-военкомов связана именно с охотой на обладателя богатых внутренним миром, т.е. редкой комплектаций нужных кому-то внутренних органов.

Не редкие – тоже ценны, спрос есть на всё. Скоро на Западе будут делать плановые операции по омоложению, как сейчас покупают новое авто. Не все, конечно… Но злые языки утверждают, что один известный представитель семейства Ротшильдов, делал операцию по пересадке сердца семь раз. Поверить не просто, но что ни сделаешь ради желания жить вечно, когда так не хочется отправляться в ад.

Упомянутый Налбуфин позиционируют, как седативное средство, то есть, как такое, что оказывает успокаивающее действие на организм. Да. Успокаивает навеки.

В реальности, этот поставляемый Западом медикамент, запускает в организме жертвы из числа военнослужащих ВСУ процессы самосохранения внутренних органов, которые в дальнейшем используются уже по заказу на рынке черной трансплантологии.

Можно, конечно, отомстить мясникам – пропитать свой организм спиртом и прокоптить табаком – так сказать – «з любов`ю з України».

Но лучше не становиться жертвами чёрных трансплантологов и попытаться выйти на волну «Волга», частота 149.200, а лучше, вообще уйти с радаров военкомов.

Освобождение будет. Стоит дожить!