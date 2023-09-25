«На радость Путину» – генерал ВСУ о возможности проведения выборов на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проведение выборов на Украине во время военного положения будет означать то, что у власти ещё на четыре года останутся те же люди, которые продолжат разрушать страну изнутри, что полностью устраивает Кремль.

Об этом в интервью каналу «Кременчугский ТелеграфЪ» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Генерала попросили прокомментировать появляющиеся заявления некоторых западных и украинских политиков о необходимости проведения выборов на Украине, несмотря на войну.

«С точки зрения военного положения, у нас вообще парламент должен был быть распущен через 90 дней после введения военного положения. Президент этого не сделал, потому что он не хочет брать на себя всю ответственность, он пытается размазать ответственность, через свой непрофессионализм и бездеятельность, как масло по бутерброду, ещё за счёт тех депутатов – «зелёного» монобольшинства. Во-вторых, с точки зрения здравого смысла, это (выборы – ред.) нельзя проводить. Во-первых, это не будет проведено открыто и правильно, и мы понимаем, что у власти есть возможности манипулировать на этих перегонах. Власть хочет сделать себе ещё следующие четыре года карт-бланш, чтобы ещё потом дальше продолжать разрушать страну изнутри на радость непосредственно пана Путина и его окружения», – рассуждал Кривонос.

Как пример он привёл охлаждение отношений между Украиной и странами Восточной Европы вокруг зернового вопроса.

«Даже последний скандал, который касается экономической войны с Польшей и другими странами Евросоюза, которые активно поддерживают Украину последние полгода вообще, это показывает, что не всё хорошо в нашем руководстве, и руководство не работает на пользу Украины, к сожалению. Они пилят сук, на котором сидят. Надо быть самоубийцей, чтобы ссориться с теми, кто тебе помогает. А их рассказы о том, что они на пользу Украины пытаются пробить зерновой вопрос, любой гражданин Украины может зайти в «Википедию» и поднять вопрос «десять ведущих агрохолдингов Украины» и посмотреть, где они зарегистрированы, где они платят налоги. Так про какую Украину мы говорим? Это как раз лоббирование большого аграрного бизнеса в интересах определённых должностных лиц – ни больше, ни меньше. Это не защита украинских интересов, это защита украинских олигархов, им абсолютно плевать на украинский народ», – возмутился генерал.

«Поэтому для меня позиция проведения выборов в любом варианте неприемлема. Это как раз попытка удержаться при власти, и это попытка продолжить своё безнаказанное существование, разворовывание и разрушение страны», – подытожил Кривонос.