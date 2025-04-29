На радость Украине в Германии остается министр-русофоб

Елена Острякова.  
29.04.2025 14:54
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Переназначение Бориса Писториуса на должность министра обороны Германии – залог того, что помощь Украине будет продолжена.

Об этом в интервью «Ди вельт» завил генерал вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переназначение Бориса Писториуса на должность министра обороны Германии – залог того, что помощь Украине...

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«Я рад, что, похоже, Борис Писториус останется министром обороны. Это очень важно на данном критическом этапе для непрерывности развития усилий бундесвера в Прибалтике и на всем восточном фланге, непрерывности поддержки Украины, которая по-прежнему является обязательной. В противном случае я вижу Украину в черном цвете», – сказал Катер.

Борис Писториус является последовательным противником России и собирается воевать с ней в 2029 году. Поэтому он регулярно призывает увеличивать оборонные расходы и помощь Украине.

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