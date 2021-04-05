На радость «западным партнёрам»: «Навальный не хочет выйти живым на свободу»

05.04.2021, Москва, Владимир Гладков

На Западе готовы очень дорого заплатить, чтобы либеральный блогер-уголовник Алексей Навальный живым из мест заключения не вышел.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я напомню, что там еще два уголовных дела будет расследоваться, и я боюсь, что через 2,5 года Алексей Навальный на свободу не выйдет, там будет совершенно иная ситуация, иные сроки. Если он так будет 10 лет себя вести, я очень беспокоюсь за состояние его здоровья, потому что, насколько я по рассказам знаком с ситуацией в исправительных местах, там очень не любят людей, которые в нарушение всех правил писаных и не писаных, начинают там качать права.

Поэтому надо будет тщательно этого господина охранять, потому что я думаю, что наши западные партнеры готовы очень дорого заплатить, чтобы он живым из мест заключения не вышел. А он как будто этого не понимает и напрашивается», – сказал Стариков.