На «Рамштайне» все еще боятся поражения России – экс-депутат Рады

Вадим Москаленко.  
21.04.2023 17:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Киеву от Запада нужен переход от тактического реагирования на конкретные нужды к стратегическому подходу, где главная цель – победа Украины и поражение РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады, председатель правления Сети защиты национальных интересов «АНТС» Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву от Запада нужен переход от тактического реагирования на конкретные нужды к стратегическому подходу,...

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«Я бы не хотела, чтобы мы говорили от «Рамштайна» до «Рамштайна», от танковой коалиции до коалиции истребителей. Это такая немного тактическая игра, как и у нас – готовим контрнаступление, хочется видеть стратегический подход, когда наконец на уровне «Рамштайна», а не представителей министров обороны, а лидеров государств, будет чёткое осознанное решение – общая консолидированная позиция, что должно быть неминуемое поражение России в 2023 году. И Украина должна получить всё необходимое.

Не так нас должны кормить, запоздало предоставлять нам танки, которые мы ждали раньше. И сейчас мы, конечно, благодарны, потому что другой возможности нет, и мы зависим очень сильно от западной поддержки, от «Рамштайн»-коалиции, от финансов – почти 60 процентов бюджета зависит от Запада. Однако мне хочется, чтобы была наконец принята стратегия, была политическая воля на поражение России на Украине, не было этой боязни», – сказала Гопко.

«Время и затянутые запоздалые решения забирают у Украины лучших из лучших. Поэтому хочется, чтобы наконец было осознание – чем дольше длится война, тем авторитарный клуб усиливает друг друга, борется за поддержку глобального Юга, ищет возможности, как наступать на другие государства.

Поэтому хочется, чтобы наконец было это политическое решение на уровне не министров обороны, а лидеров стран «Рамштайна», что победа Украины – это общая победа, и нужно ускорить поражение РФ», – заключила экс-депутат.

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