На разрушение новой железной дороги из Ростова в Крым отправят «украинских оборотней»

Украинские диверсанты и военные будут пытаться уничтожить железную дорогу, которую достраивает Россия из Ростова в Крым вдоль побережья Азовского моря.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас враг ударными темпами строит новую железнодорожную линию. Она проходит вдоль побережья Азовского моря и должна объединить временно оккупированный Мариуполь со временно оккупированным Мелитополем. Наши спецслужбы заявляют о том, что они внимательно отслеживают ход строительных работ и готовятся. Причем готовится не только наша авиационная компонента для того, чтобы при помощи ракет и бомб разрушать это сооружение, готовятся наши волколаки (оборотни в славянской мифологии – авт.) для того, чтобы непосредственно на месте событий превращать железнодорожные пути в кучу металлолома.

Очевидно, что вызовов у нас немало, потому что при условии начала функционирования этого железнодорожного сообщения, мы будем иметь сложности, потому что наши артиллерийские средства не будут доставать до этого железнодорожного пути, потому что там расстояние на разных участках фронта составляет до побережья Азовского моря от 80 до 120 километров. Это – серьезный вызов», – заявил Селезнев.