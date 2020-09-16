На «реформе» ГПУ торговцы бананами украли почти миллион долларов помощи США

16.09.2020, Киев, Игорь Петров

Реформа и переаттестация Генпрокуратуры Украины проводилась фирмой без соответствующих компетенций, а главными задачами ее были контроль США над страной и воровство американских денег.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший начальник международного отдела ГПУ Константин Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была навязана так называемая реформа, которую начали активно реализовывать при Рябошапке. Главная задача реформы – полный контроль со стороны посольства США над Украиной, второстепенная – получение денег украинских и американских граждан. В случае с прокуратурой осваивались и отмывались средства международной технической помощи США», – сказал Кулик.

По его словам, из порядка 7 миллионов долларов, выделенных на реформу, 744 тысячи потрачено на отели, фуршеты, размещение объявлений.

«Почти миллион из семи миллионов реформаторы «освоили», – добавил Кулик.

Он также назвал имена ответственных за это. К «осваиванию» средств причастны, в частности, первый замгенпрокурора Виталий Касько, который ранее проходил по статье «мошенничество», начальник департамента международного сотрудничества ГПУ Полина Чиж, которая ранее, работая в НАБУ, «сливала» иностранным спецслужбам информацию, которая составляет тайну досудебного следствия, персональные данные руководства ГПУ и нардепов.

«Итак, потенциальный мошенник и шпионка определяют, как «освоить» миллионы долларов, которые прислали Украине на реформы. Они решают, что исполнителем программы переаттестации будет Международная организация по развитию права (ИДЛО), которую возглавляет Леван Дучидзе.

Это феерическая организация. Она прописана в Риме, имеет филиал в Гааге и скандалы по всему миру. В каждом случае было три ключевых предлога скандала – неэффективность использования средств, отсутствие реальных результатов, работа на картинку для презентаций и заангажированность», – отметил экс-прокурор.

Он рассказал, что ИДЛО отдала переаттестацию в ГПУ на субподряд компании, которая была создана специально для задачи развалить кадровый состав ГПУ, а после проведения тестов Генпрокурор Рябошапка уничтожил всю их документацию, компания же изменила вид деятельности и занялась торговлей.

«Реформой Генпрокуратуры занималась компания, которая продает бананы на базарах в Киевской области. На практике она использовалась как инструмент для вывода средств технической помощи США. Предприятие не имело и не могло предоставить справку о наличии специалистов соответствующей квалификации, имеющих достаточные знания и опыт для проведения тестирования прокуроров. Где психологи и где торговля бананами?», – резюмировал Кулик.

Он доабвил, что таким образом была развалена Генпрокуратура.